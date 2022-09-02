В Тюмени в квартире на Геологоразведчиков двое мужчин убили родственника палкой Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени 33-летнему и 34-летнему местным жителям предъявлено обвинение в совершении убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, следователи выступят с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

СК нашел обвиняемых в убийстве Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

По данным следствия, 30 августа 2022 года в полицию сообщили об исчезновении 26-летнего тюменца, пропавшего два дня назад. Во время расследования уголовного дела по статье «Убийство» стало известно, что молодой человек встречался с двумя родственниками. Они признались, что убили парня и рассказали о подробностях и обстоятельствах преступления.

28 августа обвиняемые находились в квартире дома на улице Геологоразведчиков и решили убить родственника, с которым у них был затяжной конфликт. Когда потерпевший зашел в квартиру, злоумышленники избили его палкой по голове. Мужчина умер на месте, и под утро преступники избавились от тела.