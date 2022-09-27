Энергетики повысили надежность электроснабжения лесопромышленного комбината. Фото - "Россети Тюмень".

В Югре энергетики завершили капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Зеленоборская», обеспечивающей электроэнергией лесопромышленный комбинат «Хольц». Предприятие, обеспечивающее технологическое производство обрезных пиломатериалов и погонажных изделий из сибирских пород древесины, поставляет продукцию во многие регионы страны.

Кроме промышленного производства питающий центр «Россети Тюмень» обеспечивает электроэнергией порядка 2 тысяч жителей поселка Зеленоборск, школу, детский сад и ряд объектов коммунальной инфраструктуры.

Специалисты системообразующей электросетевой компании выполнили ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 12,6 МВА и коммутационного оборудования, провели ревизию устройств релейной защиты и автоматики. Выполненные работы подготовили энергообъект к нормативному функционированию в период максимальных нагрузок и позволят обеспечить надежное и качественное электроснабжение населения и предприятий предстоящей зимой.

Объем вложений «Россети Тюмень» в надежность функционирования высоковольтной подстанции составил около 1,4 млн рублей.