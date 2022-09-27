В Тюменской области из-за снегопада машины слетают в кювет. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области из-за снегопада машины слетают в кювет. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Госавтоинспекции.

– Обстановка на федеральной автодороге Тюмень – Омск обостряется. Три автомобиля уже съехали в кювет. Пострадавших нет, – рассказали в ведомстве, отметив, что сотрудники ГИБДД всячески помогают водителям в трудной ситуации.

Они советуют соблюдать особую осторожность, сбавить скорость. Мотоциклистам и велосипедистам не следует выезжать на трассы. В настоящее время сотрудники работают вместе с дорожными службами. В случае необходимости число нарядов ДПС на федеральных автодорогах будет увеличено.

Накануне снег прошел в Ялуторовском, Омутинском, Исетском, Упоровском районах, мокрый снег – в Ишимском и Абатском районах.