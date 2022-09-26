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Происшествия26 сентября 2022 10:57

В Тюменской области выпал первый снег, дороги заметает

Водителям рекомендуют выбирать скорость с учетом погодных условий
Павел Посевин
В Тюменской области идет снегопад, дороги заметает.

В Тюменской области идет снегопад, дороги заметает.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области резко ухудшилась погода, на трассах валит снег. Водителям рекомендуют выбирать скорость с учетом погодных условий.

– Нужно соблюдать особую осторожность, сбавить скорость, мотоциклистам и велосипедистам не следует выезжать на трассы, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники работают вместе с дорожными службами. В случае необходимости число нарядов ДПС на федеральных автодорогах будет увеличено.

Сейчас снег идет в Ялуторовском,Омутинском, Исетском, Упоровском районах, мокрый снег – в Ишимском и Абатском районах.