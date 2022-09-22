На Ямале надеются решить вопрос о возвращении кочевников в стойбище после лечения. Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания ЯНАО.

Депутаты Законодательного собрания Ямала предлагают доставлять тундровиков после лечения в кочевья попутным рейсом санавиации. Соответствующее обращение направят Министерству транспорта России и Министерству здравоохранения РФ. Известно, что предложение поддержали на пленарном заседании парламента.

Как известно, в настоящее время санавиция доступна только для медиков и пациентов. А вот кочевникам приходится самим возвращаться в стойбище: улететь обратно на «попутке» запрещает Типовой контракт Минтранса и Минздрава РФ. Дело в том, что нужный рейс тундровики могут дожидаться неделями. При этом санавиция работает постоянно: в 2021 году медики с Ямала осуществили более 2 тысяч вылетов.

– Проблема есть во всех субъектах, где есть кочевое население. Надеюсь, федеральный центр нас поддержит. Если вопрос решится положительно, то выздоровевших в места кочевий, а это, как правило, труднодоступные районы, можно будет доставлять попутными медицинскими рейсами при вылете по экстренным и неотложным вызовам, – отметил председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

О масштабности проблемы говорят цифры: на Ямале кочевой образ жизни ведут 18 тысяч человек (из них 60% проживает в Тазовском и Ямальском районах).

Стоит добавить, что местные парламентарии планомерно решают вопрос реэвакуации коренных жителей, которые прибыли в населенные пункты для получения медицинских муниципальных услуг. Так, весной Заксобрание Ямала направляло в комитет Госдумы по охране здоровья предложение внести в Типовой контракт изменения для территорий Арктической зоны. Оно вошло в резолюцию по итогам круглого стола по развитию санитарной авиации.