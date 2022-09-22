Фуат Сайфитдинов претендует на должность спикера Тюменской облдумы. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фуат Сайфитдинов претендует на должность спикера Тюменской облдумы. Его кандидатуру предложили местные единороссы.

– Тайное голосование прошло сегодня, 22 сентября. Сайфитдинов является зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам. Он кандидат социологических наук, почетный работник органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области, – сообщили на информационном портале правительства региона.

Также стало известно, что решением президиума регионального политсовета была создана рабочая группа по реализации народной программы «Единой России», с которой партия шла на выборы в 2021 году. Рабочую группу возглавил секретарь реготделения партии Андрей Артюхов.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюменской облдуме единогласно проголосовали за освобождение Сергея Корепанова от должности председателя и о досрочном прекращении его полномочий депутата. Он скоропостижно скончался на 75-м году жизни из-за проблем с сердцем.