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Политика22 сентября 2022 7:28

Фуат Сайфитдинов претендует на должность спикера Тюменской облдумы

Его кандидатуру предложили местные единороссы
Сергей Швецов
Фуат Сайфитдинов претендует на должность спикера Тюменской облдумы.

Фуат Сайфитдинов претендует на должность спикера Тюменской облдумы.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фуат Сайфитдинов претендует на должность спикера Тюменской облдумы. Его кандидатуру предложили местные единороссы.

– Тайное голосование прошло сегодня, 22 сентября. Сайфитдинов является зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам. Он кандидат социологических наук, почетный работник органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области, – сообщили на информационном портале правительства региона.

Также стало известно, что решением президиума регионального политсовета была создана рабочая группа по реализации народной программы «Единой России», с которой партия шла на выборы в 2021 году. Рабочую группу возглавил секретарь реготделения партии Андрей Артюхов.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюменской облдуме единогласно проголосовали за освобождение Сергея Корепанова от должности председателя и о досрочном прекращении его полномочий депутата. Он скоропостижно скончался на 75-м году жизни из-за проблем с сердцем.