В тюменской облдуме проголосовали за освобождение Сергея Корепанова от должности спикера. Фото: www.duma72.ru.

В Тюменской облдуме единогласно проголосовали за освобождение Сергея Корепанова от должности председателя и о досрочном прекращении его полномочий депутата. Он скоропостижно скончался на 75-м году жизни из-за проблем с сердцем.

Открывая внеочередное заседание, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов отметил, что Корепанов всегда отличался хорошим чувством юмора, также был отзывчивым человеком. Сегодня депутаты решили посетить его могилу, чтобы возложить цветы.

Также стало известно, что местные единороссы предложили Фуата Сайфитдинова на должность спикера областной думы. Тайное голосование прошло сегодня, 22 сентября. Сайфитдинов является зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам. Он кандидат социологических наук, почетный работник органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области.