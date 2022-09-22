Строительство главного корпуса ТюмГУ завершат в апреле 2024 года. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Строительство главного корпуса Тюменского государственного университета завершат в апреле 2024 года. Об этом сообщил глава региона Александр Моор, который вместе с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым побывал на строительной площадке и оценил ход возведения объекта.

– Фундамент готов, строители начали возводить монолитный каркас здания. Общая площадь составит 33 тысячи квадратных метров, – рассказал губернатор в социальных сетях.

Как стало известно, тут разместятся компьютерные и лингафонные кабинеты, которые оснастят всем необходимым современным оборудованием, аудитории, а еще концертный зал и столовая. В две смены в корпусе смогут обучаться три тысячи студентов. Уточняется, что все работы идут по графику.