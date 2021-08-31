Тюменцы приносят цветы к разобранному на кирпичики зданию с богатой историей

Фото: телеграмм-канал «Тюменская уМоора». Фото: Соцсети

В Тюмени разбирают 169-летнее здание (ул. Семакова, 10), которое хоть и имеет богатую историю, но историческим признано не было. Не все тюменцы согласны с этой позицией: многие из горожан были против сноса бывшего уездного училища, построенного главой города Кондратием Кузьмичом. Сегодня тюменцы возложили цветы к разобранному объекту. Об этом сообщил телеграмм-канал «Тюменская уМоора».

Здание сносят вместе с главным корпусом Тюменского государственного университета (ТюмГУ) на улице Республики, 9, на месте которого возведут новое учебное здание. В историческом центре Тюмени планируется построить комплекс общежитий для ТюмГУ.

Стоимость реализации проекта оценивается в 4,5 млрд рублей. Всего общая стоимость развития кампусного пространства в области составит около 16 млрд рублей.