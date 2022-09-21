Водитель тюменской маршрутки вышвырнул подростка из салона. Фото: «КП».

Центральный районный суд Тюмени сегодня признал виновным водителя маршрутки, который жестоко выдворил из салона юного пассажира. Информацию об этом опубликовала пресс-служба суда.

Сообщается, что Зураби Т. 1966 года рождения признали виновным по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

– Суд установил, что 30 июля этого года водитель маршрутного автобуса схватил находившегося в салоне подростка за запястье, поднял его с сиденья и, толкнув в спину, вытолкнул на улицу, причинив тем самым физическую боль, – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

На судебном заседании водитель маршрутки полностью признал вину и пообещал впредь так не делать. В качестве наказания суд назначил мужчине штраф в размере 5 тысяч рублей.

Недавно, напомним, тюменская прокуратура заинтересовалась падением мальчика с горки. Очевидцы в соцсетях, впрочем, утверждают, что ребенок упал с машины «Катюша» в сквере Победы. Мальчик потерял сознание, его забрала скорая. Прокуратура пообещала разобраться в этом деле.