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Происшествия21 сентября 2022 12:30

В Тюмени мальчика, который упал с горки в сквере Победы, увезли в больницу

В медучреждении ему оказывают всю необходимую помощь
Сергей Швецов
В Тюмени мальчика, который упал с горки в сквере Победы, увезли в больницу.

В Тюмени мальчика, который упал с горки в сквере Победы, увезли в больницу.

Фото: Ольга Крыльцова

В сквере Победы в Тюмени с машины «Катюша» упал мальчик. Об этом сообщила очевидица происшествия в социальных сетях. Инцидентом заинтересовались в местной прокуратуре. Правда, в распространенном пресс-релизе говорится, что ребенок упал с горки.

«Была свидетелем падения мальчика в сквере Победе с машины «Катюша». Кто знает, как состояние мальчика? Увезли на скорой, вроде без сознания. Следите за детьми, не нужно лазить на таких машинах. Есть же дворы, там всякие лазалки. Тем более в этом сквере есть небольшой двор специально для ребятишек!», – пишет горожанка в местной группе в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе региональной прокуратуры заявили, что по факту падения ребенка с горки организована проверка.

– Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения, где ему оказывается необходимая помощь. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Ленинского АО выяснить обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – отметили в ведомстве.