В тюменском дворе из-под асфальта бьет фонтан с кипятком. Фото: телеграм-канал «Тюмень №1».

В Тюмени произошла авария на сетях – на улице Свердлова в районе дома № 22 из-под земли бьет фонтан воды. Видео появилось в местных пабликах.

На кадрах видно, что вода мощным поток бьет вверх из дыры в асфальте. Очевидцы рассказывают, что кипятком обдало машины, стоящие неподалеку, и окна дома. Рядом с местом аварии столпились люди. Они пояснили, что подобная ситуация происходит не в первый раз – за год трубу прорывает уже в пятый раз.

– Ограничение подачи тепловой энергии по адресу Свердлова, 22, продлится с 15:50 21 сентября по 01:00 22 сентября. Причина отключения: повреждение теплотрассы, – сообщается на сайте АО «УСТЭК».

Серьезное затопление этим летом произошло в Тюмени в районе торгового центра «Солнечный». Тогда вода залила улицу Пермякова, дворы и часть Широтной. К счастью, вода была холодной, но это все равно привело к разрушениям – службам пришлось вытаскивать автомобиль, который чудом избежал падения в дыру в асфальте. Предположительно, тогда прорвало трубу неподалеку от торгового центра.