В районе ТЦ «Солнечный» в Тюмени затопило улицы и дворы. Фото - "Типичная Тюмень ЧП" в ВК.

В районе торгового центра «Солнечный» в Тюмени затопило улицу Пермякова и дворы. Горожане предполагают, что где-то поблизости прорвало трубу.

Фото - "Типичная Тюмень ЧП" в ВК.

Кроме того, по сообщениям очевидцев, подтоплена и часть улицы Широтной. Также в социальных сетях появилась информация, что сейчас соответствующие службы в буквальном смысле спасают машину, которая чудом избежала попадания в провал в асфальте.

По последним сведениям, воду со дворов уже откачивают. Известно, что она холодная.