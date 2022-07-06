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Происшествия6 июля 2022 10:52

В районе ТЦ «Солнечный» в Тюмени затопило улицы и дворы

Горожане предполагают, что где-то поблизости прорвало трубу
Вадим Бегун
Вадим Бегун
В районе ТЦ «Солнечный» в Тюмени затопило улицы и дворы. Фото - "Типичная Тюмень ЧП" в ВК.

В районе ТЦ «Солнечный» в Тюмени затопило улицы и дворы. Фото - "Типичная Тюмень ЧП" в ВК.

В районе торгового центра «Солнечный» в Тюмени затопило улицу Пермякова и дворы. Горожане предполагают, что где-то поблизости прорвало трубу.

Фото - "Типичная Тюмень ЧП" в ВК.

Фото - "Типичная Тюмень ЧП" в ВК.

Кроме того, по сообщениям очевидцев, подтоплена и часть улицы Широтной. Также в социальных сетях появилась информация, что сейчас соответствующие службы в буквальном смысле спасают машину, которая чудом избежала попадания в провал в асфальте.

По последним сведениям, воду со дворов уже откачивают. Известно, что она холодная.