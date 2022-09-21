В Тюмени прошли съемки эпизода фильма с участием Ирины Горбачевой. Фото: Архив "КП"

В Тюмени прошли съемки эпизода фильма «Вахтовый метод». В главной роли – Ирина Горбачева, которая снималась в сериале «Чики» и кинофильме «Аритмия».

Для съемок пришлось перекрыть доступ к перрону железнодорожного вокзала, прием поездов на первом пути был приостановлен около восьми часов вечера. В массовой сцене было задействовано 100 человек. Актерами выступили жители Ялуторовска и областной столицы.

Отметим, что помимо Горбачевой в фильме сыграет Ярослав Могильников (снимался в фильме «Подельники»), а также Михаил Тройник.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что к съемкам семейной комедии «Вахтовый метод» приступили в Тюменской области. Как сообщили в информационном центре правительства региона, проект получил поддержку Министерства культуры РФ в размере 25 миллионов рублей.

Режиссером картины выступает тюменский режиссер Алексей Южаков, который впервые снимает полный метр, а 72% съемочной группы составляют жители Тюменской области.