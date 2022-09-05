В Тюмени стартовали съемки семейной комедии «Вахтовый метод» со звездой сериала «Чики»

В Тюменской области на деньги минкульта снимут полнометражный фильм о вахтовике. Фото: Baza Media

К съемкам семейной комедии «Вахтовый метод» приступили в Тюменской области. Как сообщили в информационном центре правительства региона, проект получил поддержку Министерства культуры РФ в размере 25 миллионов рублей. Режиссером картины выступает тюменский режиссер Алексей Южаков, который впервые снимает полный метр, а 72% съемочной группы составляют жители Тюменской области.

Заместитель губернатора региона Павел Белявский уверен, что фильм «Вахтовый метод» оказался «точкой сборки для ребят».

– Это первый шаг тюменского молодежного кино в большой кинематограф. Наша ставка на творческую инициативу талантливых ребят подтвердилась, – подчеркнул Белявский.

По словам исполнителя главной роли Михаила Тройника, раньше в Тюмени он никогда не был. И город ему показался «легким и интеллигентным».

Напомним, в основу картины «Вахтовый метод» вошла короткометражка «Поезд на Север», которую сняли тюменские кинематографисты при поддержке центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис». Сюжет «Вахтового метода» крутится вокруг Толи – будущего отца, испугавшегося ответственности и уехавшего на вахту. По дороге он встречает беспризорника Колю, который сбежал от приемных родителей…

Как отметил режиссер картины Алексей Южаков, короткометражка являлась мелодрамой о процессе усыновления.

– Когда сценарий попал ко мне, мы пытались долго его оживить и придать ему визуальную форму, но в процессе стало понятно, что нужно просто делать другой фильм. Я нашел тему, которая волновала лично меня, и соединил ее с тем сеттингом, который мы долго обсуждали. Так появился сценарий «Вахтового метода», – рассказал Алексей Южаков.