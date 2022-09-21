Более 150 км дорог отремонтируют в Тюменской области в 2022 году. Фото - ГУС ТО.

Более 150 км дорог отремонтируют в Тюменской области в 2022 году. Полностью завершить работы планируется до 15 октября.

По данным Главного управления строительства региона, на сегодняшний день уже выполнено 87% работ. Так, например, специалисты полностью отремонтировали путепроводы на пересечении обхода Тюмени с Червишевским и Московским трактами. Здесь подрядчик заменил верхние слои покрытия, восстановил выравнивающий слой, гидроизоляцию и деформационные швы.

– Процент реального выполнения работ выше профинансированного объёма. На некоторых объектах работы подходят к концу, наносится разметка. В ближайшее время они также будут сданы, – сообщил заместитель начальника ведомства Андрей Чистяков.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что в Тюмени до конца 2022 года подготовят проект второй объездной дороги. Ее протяженность составит 20 километров. Эта автодорога соединит федеральную трaссу Екaтеринбург – Тюмень с дорогой Тюмень – Боровский – Богaндинский.