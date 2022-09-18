Шестнадцатилетняя художница из Голышманово победила на международном конкурсе. Фото: «КП».

Шестнадцатилетняя художница Елизавета Бородина из посёлка Голышманово взяла диплом первой степени на Х Международном конкурсе детского творчества "Сказки мира- 2022". Его организует творческая мастерская «PeSoK» города Калининград при поддержке областного Калининградского фонда культуры. Главная цель творческого конкурса — поддержка талантливых детей в возрасте от 5 до 17 лет, проживающих в любом регионе России и в других странах мира. Конкурсантам предложили три номинации – видео песочной анимации, песочные картины и рисунки в любой технике. Ребята выставляли на конкурс сюжеты из народных или авторских сказок, портреты сказочных героев, иллюстрации на тему сказки, древних легенд или мифов.

На «Сказки мира-2022» Елизавета Бородина направляла работу «Алиса в Зазеркалье». Она победила в номинации «Рисунок/живопись», а также получила специальный диплом «Симпатия жюри». Педагог девушки, Светлана Лебедева, отмечена Благодарственным письмом за высокий профессионализм и подготовку участника конкурса. Лиза Бородина - воспитанница Голышмановской школы искусств имени Леонида Шарохи, осваивает предпрофессиональную программу.

— Девять лет занимаюсь изобразительным искусством, — говорит девушка. — Люблю рисовать натюрморты, пейзажи, портреты в графике и акварелью. Этот году у меня плодотворный. Ещё я стала лауреатом третьей степени XXIV межрегиональной выставки детского художест¬венного творчества «Весенняя радуга» с работой «Женский образ в национальном костюме». Летом в Голышмановском краеведческом музее работала моя персональная выставка с полусотней картин. Родители и родственники поддерживают меня во всех начинаниях.

Елизавета Бородина мечтает продолжить художественное образование в колледже или институте.