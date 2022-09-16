В Тюмени для таксы-инвалида Пино ищут состоятельных хозяев. Фото - ветклиника "Клевер" в ВК.

Ну вот и настал тот момент, когда для таксы-инвалида, которую несколько месяцев назад бросила тюменка, ищут новых хозяев. В ветеринарной клинике, где все это время занимались с прославившейся на всю страну собакой, отмечают: они должны быть как минимум финансово стабильны, ведь им нужно будет продолжать курс реабилитации, назначенный животному.

– Собачка прошла курс реабилитации, мы старались и делали все, чтобы она пошла. Ходит немного, но не можем исключить того факта, что состояние может ухудшиться. Ищем ответственных, понимающих, любящих хозяев, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в медицинской организации.

Анкету нужно отправить в личные сообщения клиники, указав город, а также с кем и как поедет Пино. Также сотрудников интересует, есть ли дома другие животные. Забрать собаку можно только лично.

«Как жаль, что у нас нет возможности забрать малышку. Всей душой и семьей полюбили ее. Но у нас живет кошка, которая, к великому сожалению, не терпит других на своей территории. Пиночка, от всего сердца желаю тебе обрести свою настоящую семью!», – такие комментарии оставляют тюменцы под соответствующим постом.