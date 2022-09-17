Для ишимцев проведут фитнес-тренировку и лекцию по туризму. Фото - "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" в ВК.

20 и 21 сентября мультицентр «Моя территория» приглашает попробовать себя в мягком фитнесе, а также узнать о туризме как активном способе отдыха. Участие в событиях бесплатное по регистрации.

20 сентября в 17.00 для ишимцев организуют занятие по мягкому фитнесу. Такие упражнения помогут укрепить мышечный корсет с минимальной нагрузкой на позвоночник, развить гибкость, чувство равновесия и улучшить осанку. 21 сентября в 18.00 пройдет разговор с экспертом Сергеем Тороповым на тему семейного туризма и его особенностей. Участники узнают, как собраться в поход, что необходимо взять, какие маршруты исследовать в нашей местности.

– Спорт и активный отдых – это хорошая возможность внести новые и полезные привычки в свою жизнь, разнообразить свой досуг и провести время с пользой для себя и своего здоровья, – комментирует Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра «Моя территория» в Ишиме.

События пройдут в рамках проекта по поддержке организаторов и сообществ Тюменской области «Посети НЕ в сети».