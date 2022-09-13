В Югре реконструируют ВЛ, участвующую в энергоснабжении Повховского месторождения. Фото - "Россети Тюмень".

«Россети Тюмень» приступили к реконструкции участка линии электропередачи 110 кВ «Таврическая – КНС-5» в ХМАО-Югре. Воздушная линия участвует в энергоснабжении Повховского нефтяного месторождения – одного из крупнейших центров добычи углеводородов компании «ЛУКОЙЛ».

Для увеличения передаваемой потребителю мощности на 4 МВт энергетики смонтируют 150 км сталеалюминиевого провода большего сечения весом более 13 тонн, заменят и установят новые опоры высотой от 20 до 40 метров. В ходе работ будут применены 11 единиц спецтехники, в том числе сваебойная машина, краны-манипуляторы, грунторез, вездеходная и бурильная техника.

На период проведения реконструкции специалисты организуют временную схему электроснабжения по одной из цепей воздушной линии.

Все мероприятия на линии электропередачи планируется завершить в августе 2023 года.