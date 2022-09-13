Тюменским подросткам помогут определиться с будущей профессией. Фото - "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" в ВК. Фото: Архив "КП"

Становясь старшеклассниками, дети все чаще слышат от родных, близких, да и просто знакомых, один и тот же вопрос: «Ты уже решил, кем станешь?». Определиться с профессиональным направлением от подростка требуют и в школе – при выборе экзаменов итоговой аттестации.

– Процесс самоопределения настолько же сложен, насколько важен. И задача родителей на этом пути – не нагнетать и требовать от него быстрее что-то решить, а помочь ребенку сделать этот выбор осознанным, – отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Для более комфортного выбора подросток в первую очередь должен суметь понять, какие у него таланты и сильные стороны, и решить, какая профессия может их реализовать и обеспечить достойный доход.

16 сентября состоится онлайн-конференция «Как помочь подростку определиться с будущей профессией?».

На ваши вопросы о том, как помочь ребенку быть счастливым и выбрать профессию по душе, ответит Катерина Семёнова, профориентолог для подростков 13+ лет, карьерный консультант для взрослых.

Задать свои вопросы вы можете уже сейчас, в КОНФЕРЕНЦИИ

Видеоответы на все вопросы будут опубликованы 16 сентября 2022 года.