В Нижнетавдинском районе дровосек нарубил деревьев на уголовное дело, его запечатлел дрон Фото: Татьяна Коркина

В Кунчурском лесничестве Нижнетавдинского района при помощи дрона засекли незаконную вырубку 20 берез и 40 осин. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, виновным оказался житель поселка Кунчур, против которого возбудили уголовное дело.

Черный лесоруб причинил ущерб лесному фонду на сумму более 193 тысяч рублей. Все материалы переданы в органы внутренних дел. Мужчине предстоит возместить ущерб.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в тюменском лесу поймали двух черных лесорубов. У мужчин отобрали пилы и осудили.