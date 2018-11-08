2018-11-08T13:05:46+03:00
Происшествия

Дом и земля арестованы: в тюменском лесу поймали двух черных лесорубов

У мужчин отобрали пилы и осудили
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Дом и земля арестованы: в тюменском лесу поймали двух черных лесорубовДом и земля арестованы: в тюменском лесу поймали двух черных лесорубов
Изменить размер текста:

Два «черных лесоруба» в Тюменской области заплатят государству более 300 тысяч рублей. Такой ущерб принесен областному департаменту лесного комплекса за три сосны, срубленные в заказнике «Тюменский» в Нижнетавдинском районе. Преступление было совершено в октябре 2017 года.

Мужчины спилили три дерева диаметром около 70 см и высотой свыше 20 метров и повезли их на пилораму в село Бухтал, но по дороге грузовик остановил инспектор заказника, который вызвал полицию.

Суд признал браноьеров виновными и на основании ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) назначил лесорубам 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Мужчинам также предстоит компенсировать вред природе.

До окончания полной выплаты ущерба у одного из осужденных сохранен арест на земельный участок и жилой дом. Кроме того, две бензопилы и незаконная древесина обращены в доход государства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Тюмени поручил посадить новые деревья вместо незаконно вырубленных тополей
Больному энцефалитом тюменскому школьнику пройти лечение поможет "Ключ к жизни"
14 сайтов, торговавших поддельными документами, заблокированы по требованию тюменских прокуроров
Отказала в танце: жительнице Тюменской области сломали ребро на вечеринке
В Тюменской области нашли пьяного водителя, сбившего школьницу
Двое тюменцев, повторно севшие за руль пьяными, предстанут перед судом
АО «Транснефть–Сибирь» выпустил мальков осетра сибирского в Иртыш
Тюменцам рассказали, как избавиться от профессиональных стрессов
В тюменской больнице для осужденных пациентам разрешили гулять каждый день
На фестиваль импровизации в Тюмень приедут 17 команд со всей страны
В Тюменской области создают передвижной детский технопарк
Жительница Ишима нарвалась на мошенников, покупая лекарства в интернете
Под Тобольском выпущено около 142 тысяч молодых осетров в реку Иртыш
Тюменцы выступают за присвоение "Рощино" имени земляка-химика
Смертельный таран: в Тюмени ночью «Хонда» врезалась в грузовик
Эксперт Московской биржи расскажет тюменцам, как увеличить доходность сбережений
В Тюмени нормативы ГТО сдают даже заключенные
Тюменцев приглашают на третий турнир кубика Рубика
В Тюменской области открывают Прямую линию о государственной регистрации арестов
Погода 8 ноября в Тюмени: мокрый снег, ветер и резкое похолодание
Тюменские журналисты принимают участие в Международном медиафоруме «Диалог культур»
Тюменцы задолжали ресурсным организациям почти 2 млрд рублей
В Тюмени таксист прихватил кошелек рассеянного пассажира
Ишимская компания заплатит за опасные отходы