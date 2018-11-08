Дом и земля арестованы: в тюменском лесу поймали двух черных лесорубов

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-08T13:05:46+03:00

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Два «черных лесоруба» в Тюменской области заплатят государству более 300 тысяч рублей. Такой ущерб принесен областному департаменту лесного комплекса за три сосны, срубленные в заказнике «Тюменский» в Нижнетавдинском районе. Преступление было совершено в октябре 2017 года.

Мужчины спилили три дерева диаметром около 70 см и высотой свыше 20 метров и повезли их на пилораму в село Бухтал, но по дороге грузовик остановил инспектор заказника, который вызвал полицию.

Суд признал браноьеров виновными и на основании ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) назначил лесорубам 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Мужчинам также предстоит компенсировать вред природе.

До окончания полной выплаты ущерба у одного из осужденных сохранен арест на земельный участок и жилой дом. Кроме того, две бензопилы и незаконная древесина обращены в доход государства.