В Тюмени до 28 сентября 2022 года закроют проезд от улицы Александра Матросова до Максима Горького

В Тюмени до 28 сентября 2022 закроют проезд от улицы Александра Матросова до Максима Горького Фото: Татьяна Коркина

До 28 сентября 2022 года продлены сроки прекращения движения транспорта на участке улицы Александра Матросова от дома № 1/1 до ул. Максима Горького. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано с производственной необходимостью, ведь на Матросова идет капитальный ремонт автодороги.

Схема проезда на ул. Александра Матросова Фото: Тюмень - наш дом

Объехать закрытый участок можно по ул. Тарской и по межквартальным проездам.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее выбирать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что 17 сентября 2022 года на полдня перекроют весь центр из-за проведения «Кросса нации».