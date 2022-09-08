В Тюмени 17 сентября 2022 года на полдня перекроют весь центр из-за проведения «Кросса нации»

В Тюмени 17 сентября 2022 на полдня перекроют весь центр из-за проведения «Кросса нации» Фото: Татьяна Коркина

На центральной площади возле здания регионального правительства 17 сентября 2022 года на полдня перекроют дороги. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано с проведением всероссийского дня бега «Кросс нации». С 8 утра до 15.30 движение перекроют по улицам:

- ул. Орджоникидзе (от ул. Республики до ул. Советской);

- ул. 8 Марта (от ул. Республики до ул. Советской);

- ул. Водопроводной (от ул. Республики до ул. Ванцетти);

- ул. Первомайской (от ул. Республики до ул. Советской);

- ул. Советской (от ул. Профсоюзной до ул. Первомайской);

- ул. Хохрякова (от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской);

- ул. Володарского (от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской).

Схема перекрытия дорог Фото: Тюмень - наш дом

Объехать перекрытые участки можно по ул. Республики, Герцена, Профсоюзной и 50 лет Октября. Участников дорожного движения просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.