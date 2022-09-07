На капремонт улицы Ленина в Тюмени потратят 745 миллионов рублей. Фото: «КП».

В Тюмени планируют капитальный ремонт улицы Ленина. На работы из городского бюджета департамент дорожной инфраструктуры и транспорта готов выделить 745,8 миллиона рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Так, согласно документации, основная часть работ придется на 2023 год – в этот период ремонт будет стоить около 653 миллионов, в текущем году потратят только 93 миллиона. На все работы у подрядчика будет время до 15 ноября 2023 года.

На улице Ленина не просто обновят дорожное полотно, но и установят новые светофоры, ливневую канализацию и освещение. Один из пунктов в документации – озеленение улицы.

Сейчас в Тюмени продолжается реставрация Спасской церкви. Работы идут уже два года. Недавно в церкви установили склепы для останков купца Текутьева и его жены.

Также в столице региона продолжается ремонт памятника Труженикам тыла в одноименном сквере. Специалисты уже построили вокруг памятника ограждение и начали демонтаж табличек с названиями районов, постаментов и мемориальной стены. Ремонт, напомним, потребовался из-за обнаруженных дефектов.