В Тюмени приступили к ремонту памятника Труженикам тыла в одноименном сквере Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени приступили к реконструкции монумента Труженикам тыла в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, который находится в одноименном сквере в районе улиц 30 лет Победы и Олимпийской. Как сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени, специалисты возвели вокруг памятника ограждение и начали демонтировать таблички с названиями районов области, постамента и мемориальной стены из гранитных блоков.

Ремонт памятника Труженикам тыла Фото: Тюмень - наш дом

По словам директора службы заказчика по благоустройству Восточного административного округа Ивана Богданова, ремонт нужен из-за найденных на памятнике дефектов. А ещё необходимо заменить фундамент и усилить несущие конструкции памятника.

– Каждый кирпичик памятника – это символ вклада женщин, подростков, стариков, искалеченных войной солдат в нашу общую победу. Работая в суровых условиях на заводах и в колхозах Тюменской области, они поставляли для нужд фронта продукты, боеприпасы, оборудование, одежду, – говорит Иван Богданов.

Специалистам предстоит кропотливая работа Фото: Тюмень - наш дом

Специалистам предстоит восстановить композицию из гранитных блоков в прежнем виде и вернуть ей бронзовые таблички. Ожидается, что памятник отремонтируют к декабрю 2022 года.