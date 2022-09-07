Сиделка украла у тюменской старушки шубу и драгоценности. Фото: «КП».

В полицию Тюмени обратилась пенсионерка 1954 года рождения. Она рассказала, что из квартиры ее сестры пропали норковая шуба и золотые украшения. Общая сумма ущерба, подсчитали полицейские, составила около 310 тысяч рублей.

Как выяснилось, преступницей оказалась знакомая заявительницы. Раньше она работала на компанию пенсионерки, а потом та пригласила ее стать домработницей у тяжелобольной сестры.

– Злоумышленница, ухаживая за пожилой женщиной, обратила внимание на дорогие золотые украшения. Пользуясь беспомощностью потерпевшей, задержанная время от времени снимала с нее драгоценности, которые потом продавала или сдавала в комиссионные магазины. Последней добычей стала норковая шуба, похищенная из шкафа, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По статье «Кража» домработнице грозит до шести лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Недавно другая пожилая жительница Тюмени серьезно пострадала в автомобильной аварии. Пенсионерку сбил «Форд Фокус», у женщины сломаны ребра и таз.