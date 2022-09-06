В Ишиме организатор подпольного казино обогатился на 5 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

В Ишиме городской суд вынес приговор в отношении 39-летнего тюменца, который признан виновным в незаконной организации и проведении азартных игр в интернете с использованием игрового оборудования.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый с декабря 2020 года по ноябрь 2021-го незаконно проводил азартные игры в нежилом помещении в Ишиме. Извлеченный доход превысил 5 млн рублей.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил мужчине штраф в размере 600 тыс. рублей. В доход государства с обвиняемого взыскано более 5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени задержан подозреваемый в незаконной организации и проведении азартных игр.