В Тюмени задержан подозреваемый в незаконной организации и проведении азартных игр Фото: следственный отдел по Калининскому округу

В Тюмени возбуждено уголовное дело против 37-летнего жителя Свердловской области. Он подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр.

По информации следственных органов, с октября по 4 ноября 2021 года подозреваемый снимал в Тюмени частный дом на улице Калинина, в котором организовал незаконную игорную деятельность с использованием игорного оборудования вне игорной зоны.

Благодаря грамотно организованным и проведенным следственно-оперативным мероприятиям сотрудниками регионального управления СК РФ и ОЭБ и ПК УМВД России по Тюмени, мужчину задержали, а из арендованного им дома изъяты игральный стол, фишки и карты. Расследование уголовного дела продолжается.