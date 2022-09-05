В Тюмени с 5 сентября на автобусе 121 нельзя будет доехать до остановки «Червишевское кладбище 2» Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени с сегодняшнего дня, 5 сентября 2022 года, из маршрута автобуса № 121 сообщением ЖДВ – Червишевское кладбище – 2» временно исключена остановка «Червишевское кладбище – 2». Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с ремонтными работами на подъезде к Червишевскому кладбищу (9-й км Червишевского тракта).

Чтобы узнать время прибытия и ближайшие доступные остановки, нужно позвонить по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменским маршрутам № 6 и № 65 убрали остановку «Деревня Казарово».