Тюменским маршрутам №6 и 65 убрали остановку «деревня Казарово». Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени внесены изменения в схемы маршрутов № 6 «ЖК «Апрель» – д. Казарово» и № 65 «С/о «Степное» – ул. Константина Посьета». Больше они не будут останавливаться на остановочном пункте «Деревня Казарово».

– Для маршрута № 65 включается в прямом направлении остановочный пункт «2-й Мостовой переулок». Изменения вступят в силу с 23 августа, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.