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Общество16 августа 2021 13:56

Тюменским маршрутам № 6 и № 65 убрали остановку «Деревня Казарово»

Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс»
Сергей Швецов
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Тюменским маршрутам №6 и 65 убрали остановку «деревня Казарово».

Тюменским маршрутам №6 и 65 убрали остановку «деревня Казарово».

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени внесены изменения в схемы маршрутов № 6 «ЖК «Апрель» – д. Казарово» и № 65 «С/о «Степное» – ул. Константина Посьета». Больше они не будут останавливаться на остановочном пункте «Деревня Казарово».

– Для маршрута № 65 включается в прямом направлении остановочный пункт «2-й Мостовой переулок». Изменения вступят в силу с 23 августа, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.