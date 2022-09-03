В Тобольске помогли найти дом брошенным кошкам. Фото: «КП».

В Тобольске состоялась благотворительная выставка «Августейший кот», провели ее в мультицентре «Моя территория» совместно с центром помощи бездомным животным «Право на жизнь». Благодаря акции найти дом помогли пяти пушистикам.

Событие прошло в многофункциональном зале, где на столах разместили переноски с кошками. Тоболяки могли посмотреть на животных и погладить их. Также стать хозяевами для котят и уже взрослых кошек, забрать их домой. Многие оставляли еду и амуницию для животных, финансово поддерживали фонд. Посетители фотографировали выставку и выкладывали снимки в социальные сети, обращая дополнительное внимание на проблему среди своих знакомых.

— Мы смогли привлечь аудиторию к помощи бездомным животным. Несколько кошек благодаря выставке обрели дом, — рассказала Екатерина Лезнева, руководитель мультицентра.