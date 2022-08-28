В Тобольске прошло закрытие семейного фестиваля «Клевер»

Фото: Мультицентр «Моя территория»

В Тобольске завершился фестиваль «Клевер». За лето в мероприятиях проекта приняли участие более 3 000 человек. Тоболяки посетили квизы и лекции по детской психологии, разноплановые мастер-классы.

На закрытии организаторы создали выставку фотографий с мероприятий «Клевера». Взрослые и дети на мастер-классе узнали нюансы приготовления мини-пиццы. После этого участники провели время на двух интерактивах. Ребята знакомились с предметами из детства своих родителей и пытались показать их без слов. На втором интерактиве взрослые угадывали вещи со слов детей, не видя их. Во время закрытия семьи делились своими впечатлениями от фестиваля, раскрашивая рисунки клевера под видами мероприятий на специальном стенде.

- Мы привлекли аудиторию молодых семей, помогли родителям и детям научиться понимать друг друга. Жители Тобольска смогли провести это лето с пользой, — рассказала Екатерина Лезнева, руководитель мультицентра «Моя Территория».

Напомним, «Клевер» — ежегодный летний парк-фестиваль, созданный в 2018 году командой мультицентра в Тобольске. Программа состоит из прикладных мастер-классов, культурно-досуговых событий, а также лекций о взаимоотношениях внутри семьи. В 2022 году на площадке мультицентра организовали 45 офлайн и три онлайн события.