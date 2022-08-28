В тюменском селе капитально отремонтировали врачебную амбулаторию

В тюменском селе завершается капремонт врачебной амбулатории Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменском селе Ражево Голышмановского района готовится к открытию после капитального ремонта врачебная амбулатория.

Она входит в подразделение Областной больницы №11 (р.п.Голышманово) –и рассчитана на оказание медицинской помощи 1 800 человек взрослого и детского населения. К этой больнице прикреплены три сельских территории и одиннадцать фельдшерско-акушерских пунктов.

В амбулатории есть кабинеты врача общей практики, врача-стоматолога, врача-педиатра, дневной стационар, физиокабинет. На её ремонт выделено более 10 миллионов рублей из муниципального бюджета.

- На объекте завершена внутренняя отделка, заменены пол и инженерные сети, установлена пожарно-охранная сигнализация, активно ведутся финальные работы по обновлению фасада. Ранее уже обновлена кровля амбулатории, поставлены новые окна и отремонтирован коридор первого этажа. Ремонтные работы выполняют две тюменские строительные бригады, - отметил главный врач ОБ №11 Алексей Белов.

Пока идет ремонт, пациентов принимают в здании местной администрации. Открыт кабинет раннего выявления заболеваний, действует процедурный кабинет. В детской консультации принимают маленьких пациентов. Пациентам пока недоступны только услуги физиокабинета и не действует дневной стационар.