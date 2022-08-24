В Тобольске определили лучших водителей среди энергетиков Тюменской области. Фото - "Россети Тюмень".

В Тюменской области прошел смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди водительского состава. В нем приняли участие 12 представителей четырех районов электрических сетей тюменского филиала «Россети Тюмень». Победили водители из Тобольска, достойно пройдя все четыре этапа соревнований.

Профессиональный конкурс состоялся на площадке Тобольского территориального подразделения. Энергетики показали свои знания правил дорожного движения, навыки оказания первой помощи и тушения возгорания автомобиля, а еще – водительское мастерство в классическом скоростном маневрировании. На ГАЗ-33081 «Садко», ГАЗ-27527 «Соболь» и Chevrolet Niva они на скорость выполнили одиннадцать упражнений: эстафету, «змейку», параллельную парковку и пр.

Меньше всех штрафных баллов по итогам всех этапов конкурса набрали представители Тобольского территориального производственного отделения. Они стали лидерами командного зачета. На втором месте – Ишимское ТПО, бронза – у водителей из Южного ТПО.

Отметим, что победители смотра-конкурса представят Тюменские электрические сети в сентябре на соревнованиях, участниками которых станут представители всех девяти филиалов компании.

Исполняющий обязанности директора филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Сергей Хотненко отметил, что от профессионализма водителей зависит безопасность и оперативность выполнения работ по обслуживанию и ремонту энергообъектов, а значит, бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей.