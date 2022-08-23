Губернатор Тюменской области попал под санкции Канады

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Канада опубликовала новый список физических лиц, попавших под санкции. В этот список попал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Моор Александр Викторович, родился 6 января 1974 года», – указано в документе.

В новый санкционный список добавились 62 фамилии российских чиновников и руководителей предприятий оборонного сектора. Санкции предполагают запрет на въезд в страну и ряд экономических ограничений.

– Снова в отличной компании! – отреагировал Александр Моор в своих соцсетях.

Кстати, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов тоже оказался в этом списке. Напомним, что ранее Моор и Артюхов попали под санкции Великобритании. А вот губернатор Югры Наталья Комарова снова успешно избежала подобной участи.

После попадания под санкции Великобритании губернатор Тюменской области отмечал, что для него было очевидно, когда еще только начали вводить санкции, что придет время, когда туда попадут губернаторы.

– Мое отношение к этому спокойное. Более того – чем дальше, тем большее количество государственных служащих и депутатов будут в него включать. Я рад был оказаться в такой приличной компании вместе с президентом и федеральными руководителями, – комментировал Моор на пресс-конференции, посвященной празднованию 78-й годовщины со дня образования региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Александр Моор пообещал помочь деньгами двум тюменским многодетным семьям.