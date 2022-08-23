Тюменка призналась в похищении чужого ребенка. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В тюменском суде сегодня, 23 августа, состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении Замиры Бакиевой. Женщина похитила чужого ребенка – увела девочку прямо с детской площадки.

– В судебном заседании огласили обвинительное заключение, допросили потерпевшую и свидетелей. Подсудимая вину в инкриминируемом деянии признает, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

На суде Бакиевой продлили арест до 29 января 2023 года. Следующее судебное заседание назначено на 8 сентября.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что история сравни мексиканскому сериалу произошла 24 июня 2021 года в Тюмени. 38-летняя женщина по имени Замира увела с детской площадки четырехлетнюю девочку. По данным источников издания, не так давно у женщины умер свой ребенок, и Замира решила заглушить боль от утраты, похитив чужого. На фоне потери ребенка у женщины могли произойти изменения в психическом состоянии, но это пока не подтверждено.