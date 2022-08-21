Подопечные центра помощи «Милосердие» вяжут мешочки для продуктов. Фото: ВК «Центр помощи "Милосердие"».

В центре помощи «Милосердие» в Тюмени в трудовых мастерских развернулась новая деятельность. Подопечные волонтеров начали изготавливать альтернативную упаковку для продуктов — они вяжут мешки для фруктов и бытовых вещей, пишет «Тюменская линия».

Работают постояльцы центра на базе трудовых мастерских, которые расположены в благотворительной организации.

— Идея появилась случайно, когда в новостях сообщили, что из-за санкций в страну не будут поставлять упаковочные материалы. Сотрудники отделения и подопечные решили сами вязать сетчатые мешки, — рассказали в пресс-службе центра.

За неделю подопечные «Милосердия» изготовили 50 мешков.

Напомним, центр «Милосердие» оказывает помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Нуждающимся предоставляют временное жилье и обеспечивают питанием, восстанавливают утраченные документы, оказывают медицинскую помощь и содействуют в трудоустройстве.

На День города тюменцы дарили подарки подопечным «Милосердия». В течение месяца горожане создавали из разных материалов символы благотворительного фестиваля «Белый цветок», чтобы потом вручить их жителям центра помощи.