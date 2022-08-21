Ялуторовскому музею подарили рояль потомственных петербуржцев. Фото: Ялуторовский музейный комплекс.

Из Санкт-Петербурга в Ялуторовский музей доставили рояль с уникальной историей. Дарителем стала жительница северной столицы.

По словам женщины, рояль долгие годы принадлежал ее семье — потомственным петербуржцам. По преданию, инструмент передал им композитор и руководитель «Могучей кучки» Михаил Балакирев.

— Передал молодому человеку, который, будучи весьма талантливым музыкантом, учился в Петербургской консерватории. Рояль пережил революцию, блокаду, а буквально на днях отправился в путешествие вглубь страны, в Ялуторовск, — рассказали в Ялуторовском музейном комплексе.

Сам рояль датируется 19 веком. В 1856 году в Санкт-Петербурге открыл мастерскую Франц-Адольф Мюльбах. Как отмечают специалисты Ялуторовского музея, многие знатоки музыки и музыкальных инструментов, познакомившись с роялями Мюльбаха, отмечали их превосходные качества: светлый звук и ровность на протяжении семиоктавной клавиатуры.