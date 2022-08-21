В 2022 году тюменцы оформили почти полмиллиона больничных. Фото: «КП».

За семь месяцев этого года жители Тюменской области оформили 404,4 тысячи листков временной нетрудоспособности, более 55 тысяч из них — по уходу за детьми. Такие данные приводит «Мегатюмень».

Больше всего больничных брали в феврале — около 108,8 тысячи. Выплаты по больничным составили 3,3 миллиарда рублей.

По данным Фонда социального страхования РФ, общий срок выплат не превышает десяти рабочих дней. Это касается не только больничных листов, но и пособий по беременности и родам, единовременных выплат при рождении ребенка и первой выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

— Перечисляют выплаты в соответствии с выбранным способом. По номеру карты «Мир» средства поступят в течение одного рабочего дня, на расчетный счет — в течение 1-3. Все зависит от условий работы вашего банка в выходные дни, так как пособия зачисляет на счета именно банк, — рассказали в управлении ФСС по Тюменской области.

По почте деньги могут поступить в течение семи рабочих дней. Подробная памятка по оформлению электронного рабочего листа и выплатам опубликована на сайте Фонда социального страхования РФ.