Новый парк в тюменском себе назовут в честь мецената. Фото: Википедия

Новый парк в тюменском селе назовут в честь мецената. Первые посетители придут сюда уже в 2022 году.

Тут возведут площадь для отдыха, детская зона и спортивная площадка с тренажёрами и кортом для занятий мини-футболом и баскетболом. В парке высадят берёзы, липы, ивы, яблони, сирень и гортензии.

– Уже выложены бордюры, обозначена зональность территорий, произведена отсыпка щебнем. Новый объект располагается на историческом месте: раньше неподалеку находился храм, построенный благодаря купцу и меценату Алексею Памфилову, – рассказали в пресс-службе главы Тюменского района.

В настоящее время холм с фундаментом разрушенной церкви облагорожен. Как отметила глава Червишевского МО Ирина Осадченко, может быть, через пять или десять лет найдутся люди, готовые восстановить храм. А пока напоминать облик бывшей здесь когда-то церкви будет изображение на стеклянном щите, который хотят подарить парку местные предприниматели.