Тюменские следовали заинтересовались причиной смерти ребенка, которого привезли мертвым в поликлинику Фото: Татьяна Коркина

Тюменские следователи заинтересовались обстоятельствами гибели младенца, которого привезли накануне в поликлинику № 8 Тюмени.

– Следственным отделом по Центральному АО г. Тюмени следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела младенца, – уточнили в СУ СК России по Тюменской области.

Как отметили в ведомстве, 11 августа 2022 года, в дневное время, в детское отделение городской поликлиники родителями был доставлен малолетний ребенок без признаков жизни. Медики не смогли реанимировать малыша, прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка.

Во время осмотра каких либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти ребенка, не обнаружено. Точную причину смерти выяснят после проведения необходимых исследований и экспертизы.

– В настоящее время следователями регионального СКР проведены первоначальные процессуальные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – добавили в следственном комитете.