В поликлинику Тюмени привезли мертвого ребенка. Фото: c cайта 2ГИС

В поликлинику № 8 Тюмени, филиал которой находится в районе ММС, привезли мертвого ребенка. Изначально об этом происшествии писали в социальных сетях.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения подтвердили информацию, добавив, что маленький пациент с признаками биологической смерти поступил в медицинское учреждение накануне, 11 августа.

– Согласно регламенту, сотрудники поликлиники сразу же обратились в правоохранительные органы и вызвали скорую помощь. Медики приехали за 13 минут после вызова. Им оставалось лишь констатировать смерть малыша, – рассказали в ведомстве.

Сколько лет умершему младенцу, не известно, очевидцы говорят, что ему было всего два годика.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюмени 38-летняя женщина по имени Замира увела с детской площадки четырехлетнюю девочку. По данным источников, не так давно у женщины умер свой ребенок, и Замира решила заглушить боль от утраты, похитив чужого ребенка. На фоне потери ребенка у женщины могли произойти изменения в психическом состоянии, но это пока не подтверждено.