Александр Моор расхвалил Тобольск: «Со мной все здоровались»

Александр Моор расхвалил Тобольск. Фото - Щелаковский Максим.

Александр Моор расхвалил Тобольск. Сделал он это на пресс-конференции, посвященной празднованию 78-й годовщины со дня образования региона. А вопрос ему задал ямальский журналист: «Чем может Тюменская область заинтересовать жителей Ямало-Ненецкого автономного округа?».

– Недавно я в Тобольске отдыхал со своей семьей. Много народа сидит в кафе. В городе большая культурная программа. Можно погулять по Базарной площади… Город очень интересен тюменцам, со мной все здоровались. Также здесь есть туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, – ответил на вопрос глава региона

По его словам, в области можно посетить множество горячих источников, заняться охотой и рыбалкой.

– Внутренний туризм развивается семимильными шагами, но инфраструктура не всегда успевает. Мы должны воспользоваться шансом и получить экономические выгоды от нашего расположения как транзитного региона, – заявил Александр Моор.

Отметим, что на территории региона идет масштабное обновление всех транзитных магистралей между Западом и Востоком, Севером и Югом, в том числе расширяются трассы Тюмень – Омск, Тюмень – Тобольск, Тюмень – Екатеринбург.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что путешественник из Санкт-Петербурга Глеб Степанский, который на данный момент объехал уже 58 стран, побывал в Тюмени. Заядлый турист на своей страничке в соцсети «ВКонтакте», «Блог Глеба и зрелищ» рассказал, чем его покорила областная столица, а что все-таки пришлось не по душе.

Самое яркое впечатление от города, по словам автора путевой заметки, у него оставили бесплатные общественные туалеты. Он даже предложил запустить федеральную программу «Тюменские туалеты – городам России!»: «Там не пахнет мочой, есть туалетная бумага, а из крана течет и холодная, и горячая вода. Это просто потрясающе! Таким и должно быть городское благоустройство. Причем не только в Тюмени, а в любом городе России».