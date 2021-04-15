«Лучше многих городов»: турист из Питера, объехавший полмира, рассказал, чем его покорила Тюмень

Турист из Питера, объехавший полмира, рассказал, чем его покорила Тюмень. Фото - "Блог Глеба и зрелищ" в ВК.

Путешественник из Санкт-Петербурга Глеб Степанский, который на данный момент объехал уже 58 стран, побывал в Тюмени. Заядлый турист на своей страничке в «ВК» «Блог Глеба и зрелищ» рассказал о том, чем его покорила областная столица, а что все-таки пришлось не по душе.

Самое яркое впечатление от города, по словам автора путевой заметки, у него оставили бесплатные общественные туалеты. Он даже предложил запустить федеральную программу «Тюменские туалеты – городам России!»: «Там не пахнет мочой, есть туалетная бумага, а из крана течет и холодная, и горячая вода. Это просто потрясающе! Таким и должно быть городское благоустройство. Причем не только в Тюмени, а в любом городе России».

Фото - "Блог Глеба и зрелищ" в ВК.

– Историческая деревянная застройка сохранилась в центре! Да, не всё в идеальном состоянии, но какие-то дома восстановили очень даже круто. Прежде всего за счёт частной инициативы. Вот посмотрите, например, на фиолетового красавца, в котором сейчас находятся ресторан и отель. Или взгляните на резные наличники. Круто же! Печально лишь то, что нет ощущения целостности. Так как рядом с такими деревянными постройками вырастают современные многоэтажки, которые вносят диссонанс в окружающую действительность, – размышляет Глеб на историческую тему.

Фото - "Блог Глеба и зрелищ" в ВК.

Поведал он и о кладбище Текутьева, но на этот раз с негативной стороны. Степанский отметил, что за этим местом вообще не следят, несмотря на то что оно находится в центре города и имеет статус объекта культурного значения: «Сейчас это ритуальное место представляет из себя жалкое зрелище: перегнутые кресты, сделанные из кусков труб или арматуры; разбитые памятники, которые даже не пытаются сохранить; отсутствие работы коммунальных служб (снега сейчас там по колено, тропинок нет). В общем, тихий ужас!».

Фото - "Блог Глеба и зрелищ" в ВК.

– Почему не привести кладбище в порядок? Поменять старые ржавые кресты, проложить тропинки. А может, вообще дать этому месту новую жизнь? А что, было бы символично. Во многих городах Европы исторические кладбища в центре несут ещё и рекреационную функцию. По сути, их используют в качестве обычного парка, где можно гулять, в том числе и с детьми, а также заниматься спортом. Я такое наблюдал в шведском Мальмё, например. При этом надо оговориться, что те кладбища совершенно отличаются от ваших: там нет огромных заборов, а надгробные плиты или кресты выдержаны в одном стиле. У вас совершенно не возникает ощущение, что вы на кладбище. И городское пространство используется эффективно, где мемориальная функция дополняется досуговой, – советует путешественник.

Нелестно он отозвался и о местной визитной карточке – набережной. По его словам, он не испытал восторга от прогулки: «Набережная вроде новая, широкая, просторная. Гуляй не хочу. Однако на другом берегу Туры вообще никакой набережной нет (уже есть. – Прим. ред.). Там просто укреплённый склон. Мост Влюбленных упирается в частный сектор с покосившимися избушками. В общем, какого-то «вау-эффекта» она не произвела. Мне показалось, что она выполнена скорее в стиле советском, а не современном. Где масштаб довлеет над человеком. И человек чувствует себя маленьким».

Фото - "Блог Глеба и зрелищ" в ВК.

А вот Затюменский парк, который находится в отличном состоянии, Глеба покорил: «Здесь есть и лес, и общественные пространства. Мимо меня народ проносился на лыжах. При этом все могли спокойно разойтись, никто никого не сбил. Тюменцы пригоняют сюда погулять, чтобы насладиться лесом. И я их понимаю, здесь действительно красиво. Да и дышится прекрасно!»

Фото - "Блог Глеба и зрелищ" в ВК.

Подводя итоги, путешественник, который объехал, можно сказать, полмира, говорит, что в Тюмени всё не так плохо, а местами даже очень хорошо.

– Город оставляет в целом приятное впечатление ухоженной, но все-таки провинции. Общественные пространства вроде есть, но сделаны они как-то по-колхозному. Потуг местным активистов не хватает, чтобы привести в порядок историческое кладбище в центре города, о котором власть вообще забыла. Тюмень, как по мне, лучше многих городов нашей необъятной по многим показателям. Этот город, как мне кажется, должен стать примером, местом сравнения для других столиц регионов России.

Степанский советует тем, кто все-таки решил посетить областной центр, чудес не ждать, рот не разевать, взять плавки и помнить, что вы находитесь в России.