Тюменские энергетики установили более двух тысяч умных счетчиков в первом полугодии. Фото - "Россети Тюмень".

Тюменские энергетики в первом полугодии сэкономили почти 15 млн киловатт-часов на сумму 37,5 млн рублей. Наиболее эффективным инструментом энергетиков для снижения потерь является развитие единой интеллектуальной системы учета электроэнергии. В первом полугодии «Россети Тюмень» увеличили парк умных счетчиков на 2 400 единиц.

Программа снижения потерь электроэнергии в компании рассчитана на период до 2026 года. Ожидается, что суммарная экономия энергоресурса в течение 5 лет составит порядка 130 млн киловатт-часов, это 354 млн рублей в денежном эквиваленте.

Показатель потерь электроэнергии является объективным индикатором как состояния электросетевого комплекса, так и эффективности энергокомпании в части управления своими активами. Общее количество точек коммерческого учета в сетях «Россети Тюмень» на сегодняшний день составляет 234 тысячи.