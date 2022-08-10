Следователи насчитали 30 ножевых ранений у убитого в Тюмени парня. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени на уральского рецидивиста завели уголовное дело по факту убийства. Мужчина из-за ссоры жестко наказал оппонента, буквально изрешетив его тело ножом.

Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 августа в квартире жилого дома на улице Газовиков. Там обвиняемый и 23-летний потерпевший распивали алкоголь, после чего поссорились.

– Житель Свердловской области мужчина нанес не менее 30 ножевых ранений парню. Тот скончался на месте происшествия. В ходе допроса мужчина признался в содеянном и подробно рассказал, что произошло в ту ночь, – сообщили в Следственном управлении СК по Тюменской области.

В настоящее время злоумышленнику предъявили обвинение. Скоро сотрудник ведомства выступит перед судом с ходатайством о том, чтобы обвиняемого заключили под стражу.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что тобольские следователи завершили расследование в отношении 34-летнего жителя Вагайского района. Мужчину обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

В селе Вагай 10 февраля 2021 года обвиняемый пришел в гости к своим родителям. Во время домашней ссоры словесная перепалка переросла в потасовку. Мужчина схватил нож и несколько раз ударил им 58-летнего отца, после чего набросился на свою 54-летнюю мать. Он нанес ей не менее 14 ударов в живот и по телу.