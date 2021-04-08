В Вагае мужчина изрешетил мать ножом. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тобольские следователи завершили расследование в отношении 34-летнего жителя Вагайского района. Мужчину обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

В селе Вагай 10 февраля 2021 года обвиняемый пришел в гости к своим родителям. Во время домашней ссоры словесная перепалка переросла в потасовку. Мужчина схватил нож и несколько раз ударил им 58-летнего отца, после чего набросился на свою 54-летнюю мать. Он нанес ей не менее 14 ударов в живот и по телу.

– От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Отца спасли медики. Мужчина скрылся с места преступления, но вскоре его задержали и заключили под стражу, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что специалисты собрали достаточную доказательственную базу. Скоро уголовное дело направят прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, потом его передадут в суд для рассмотрения по существу.