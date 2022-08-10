В водоемах Тюменской области утонули 7 детей в 2022 году. Фото: Вадим Бегун

Печальную статистику приводят тюменские спасатели: в водоемах региона с начала 2022 года утонули 7 детей. Всего же вода забрала жизни 35 человек.

Инспекторы Центра ГИМС регулярно проводят профилактические рейды. Вот и в этот раз они проплыли на судне по Туре, предупреждая отдыхающих об опасности, которая может им грозить.

– Погода продолжает радовать тюменцев, а прохлада вод Туры по-прежнему привлекает горожан и гостей областной столицы, желающих окунуться. Взрослым в очередной раз напомнили об ответственности за безопасность и здоровье детей, – отметили в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

Сотрудники ведомства в который раз напоминают, что пренебрегать правилами безопасного поведения при купании и во время отдыха у воды нельзя: это может привести к трагическим последствиям.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в реке Ишим на территории СНТ «Локомотив» утонул 17-летний подросток из Тюмени, который приехал погостить к родственникам. Молодой человек купался в месте, где делать это запрещено.

Юноша находился в компании своих сверстников, которые попытались помочь утопающему, но не смогли предотвратить трагедии. Подростки сообщили, что купались в водоеме без взрослых вопреки правилам безопасности.